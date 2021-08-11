AnTuTu обнародовал мировой рейтинг самых мощных Android-смартфонов

Сервис AnTuTu обнародовал обновленный мировой рейтинг самых мощных, работающих на операционной системе Android. В десятке лучших оказались сразу семь моделей китайской производителей.

Авторитетный бенчмаркинговый сервис AnTuTu регулярно проверяет мощность различных моделей смартфонов от самых передовых производителей. Обновленный рейтинг, опубликованный специалистами ресурса, показал наиболее продуктивные и быстрые модели на рынке на сегодняшний день. В десятку лидеров вошли преимущественно модели от производителей из КНР. Несомненным лидером мирового Android-сегмента смартфонов эксперты назвали iQOO 7. Девайс суббренда Vivo работает на однокристальной мобильной платформе Snapdragon 888 от Qualcomm, которая обеспечила ему почти 821 тысячу баллов в тестах на производительность.

Серебро в перечне лучших досталось еще одному устройству на 888-й модификации Snapdragon, Realme GT, еще в мае занимавший первое место, получил теперь немногим меньше 817 тысяч баллов. Бронза, согласно результатам проверки, принадлежит тайваньскому игровому девайсу Asus ROG Phone 5, набравшему 807 388 баллов. Остальные строчки ТОПа заняли OnePlus 9 Pro с 798 549 баллами, а также сразу два аппарата от Xiaomi, Mi 11 Ultra с 792 702 и Xiaomi Mi 11 с 786 183 баллами. Xperia 1 III 5G японской корпорации Sony сумел набрать в ходе тестирования 785047 очков.

Xiaomi Mi 11i и Redmi K40 Pro получили соответственно 785 047 и 777 314 балла. Последняя ступенька рейтинга принадлежит, согласно предоставленной AnTuTu информации Galaxy S21 Ultra 5G от южнокорейской Samsung. Эта модель смогла показать мощность на уровне 772 170 баллов. Высокие результаты всех указанных смартфонов стали возможными благодаря процессорам Snapdragon 888. Отчетный период, который демонстрирует приведенный список, указан как июль 2021 года, все данные являются средними, и не отражают максимальные возможности устройств.

Источник: www.ixbt.com