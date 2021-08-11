 

Скандалы: Отфутболил жену

11.08.2021, 12:52, Разное
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Алана Мамаева пытается взыскать с полузащитника сборной России по футболу хоть какие-то алименты на детей

Судьбе экс-супруги футболиста ФК «Ростов» Павла Мамаева Алане позавидовать нельзя. Девушка, которая долгое время прощала измены звездному супругу, позже ждала его из колонии и носила передачи, теперь пытается заставить ненаглядного платить алименты на воспитание собственной дочери.

От выплаты алиментов на приемного сына Мамаев наотрез отказался. Заявление о взыскании зарегистрировано в суде, ведь только по его решению Мамаев согласится содержать дочь.

Скриншот: Daily Storm

Пока же со слов Аланы известно, что Павел начал платить алименты в сумме 30 тысяч рублей, которая не совсем устроила девушку. Ведь официальный доход футболиста составляет 1,4 миллиона евро. Эти 30 тысяч рублей от бывшего супруга девушка тратит на собаку по кличке Кабачок.

На момент написания материала получить комментарий от самой Аланы Daily Storm так и не удалось.

Скриншот: Daily Storm

Сам Павел долго горевать не стал. Ему уже приписывали отношения с мисс ФК «Ростов» Екатериной Нефедовой, которую Мамаева назвала «не женой, не девушкой, а по нужде». Позже футболист официально начал отношения с Надеждой Санько — подругой Аланы. Правда, теперь приятельницы по понятным причинам не общаются между собой.

Скриншот: Daily Storm

«Я никогда не была Алане подругой, я никогда не лезла к ней в душу и не знала подробностей после развода. Все, что говорит этот человек, — ложь ! Все, кроме одного, — что у меня с Павлом есть отношения, построенные не на лжи и предательстве, а на чувствах и уважении. Каждый мужчина с каждой женщиной разный, ровно как и женщина с мужчиной. Я не знаю, что будет даже завтра, моя мудрость позволяет не делать таких прогнозов и от чего-то зарекаться, но в данной точке «железобетон», а остальное — агония и последние попытки хайпануть на имени бывшего мужа», — утверждает сама Надежда Санько.

Впрочем, поклонники, следящие за событиями, в искренность пары не верят и сравнивают ситуацию с тем, что происходило в жизни футболиста Андрея Аршавина, который в свое время ушел от супруги Юлии Барановской к другой. Последняя сейчас осталась ни с чем и всячески пытается привлечь внимание Аршавина, который не поддерживает отношения ни с ней, ни с дочкой Есенией от второго брака.

Кстати, в жизни Аланы после развода появился ее первый супруг — чемпион мира по кикбоксингу Александр Липовой. У пары есть общий сын Алекс. Липовой его не видел с того момента, как Алана вышла замуж за футболиста Мамаева. Стоит отметить, что за это время Липовой около четырех лет просидел в тюрьме по обвинению в мошенничестве, также он успел обзавестись сыном от второй супруги, модели Саши Кабаевой, и развестись.

Теперь кикбоксер забирает двоих детей Аланы и занимается их воспитанием, что на всеобщее обозрение в социальных сетях выкладывает сама госпожа Мамаева.

Алана Мамаева
Фото: Instagram / alana_mamaeva

«Время летит и всегда все расставляет на свои места. Лучше поздно, чем никогда. Я не видел Алекса девять лет. Сейчас я очень сожалею об этом. Но никогда не поздно исправляться. Всему свое время, мое время пришло, я очень рад этому моменту.

Паша воспитывал Алекса все эти годы, я очень благодарен ему за это. Все будет хорошо», — так комментирует эту ситуацию сам Липовой.

В родительских начинаниях кикбоксера поддерживает мать.

«Боже мой, как я ждала этого момента! Что ни делается, все к лучшему!» — написала Любовь Липовая на странице у сына.

После развода Алана Мамаева воспитывает дочь Алису от бывшего мужа. Адвокат модели ранее рассказал, на какие алименты претендует его клиентка.

Юрист намерен действовать в строгом соответствии с законодательством и будет добиваться, чтобы Мамаев выплачивал на ребенка четверть от всех доходов. Также есть вероятность, что футболист поможет бывшей жене решить жилищный вопрос, считает адвокат.

Евгений Василенко

 



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