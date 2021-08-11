Более 13 тысяч человек записались в московский корпус наблюдателей на выборах

В сентябре пройдут выборы депутатов Государственной Думы РФ. Контролировать избирательный процесс в столичном регионе по традиции доверено наблюдателям не только от политических партий, но и от Общественной палаты города.

В этом году более 13 тысяч человек записались в московский корпус наблюдателей на выборах – прием заявок продолжается. Общественная палата проводит для желающих обучающие занятия. Образовательная программа состоит из двух блоков: дистанционного и очного. Отметим, что очное обучение прошли уже 5200 человек, а дистанционный курс – 7 500 будущих наблюдателей.

Примечательно, что процедуру голосования на нынешних парламентских выборах в основном будут контролировать новички. Так, 60% наблюдателей еще не имеют опыта работы на избирательных участках. Они рассказали, для чего решили принять активное участие в избирательном процессе.

“Безусловно, в первую очередь мне было интересно для собственного развития. Поэтому когда я узнала о наборе в корпус наблюдателей, решила идти. С одной стороны, вся полученная информация будет мне полезна как гражданину, который знает свои права и умеет их отстаивать. С другой – у меня сейчас много свободного времени, и я могу посвятить его не только себе, но и обществу”, – отметила

67-летняя Ольга Лапшина.

Студентка факультета журналистики РУДН Элона Баласян рассказала, что узнала возможности стать наблюдателем в вузе. Девушка уверена, что новые знания и опыт, полученные во время обучения наблюдателей, пригодятся ей в будущем не только как журналисту, но и как гражданину. Она высоко оценила методику занятий, в основе которой лежат реальные кейсы с избирательных участков.

Наблюдатель с многолетним стажем, москвич Антон Федоров подчеркнул, что идет на выборы ради обеспечения честного и прозрачного голосования.

“Я являюсь наблюдателем уже четвертый год, и принципиально работаю от Общественной палаты. Общественная палата независима, и в этом ее безоговорочное преимущество”, – заявил Федоров.

В 2021 году обучением наблюдателей от Общественной палаты Москвы занимаются преподаватели факультета права ВШЭ и МГУУ. Они рассказывают гражданам об особенностях работы на избирательных участках, правах наблюдателей, способах взаимодействия с членами комиссий и избирателями. Также желающих знакомят с электронным приложением “Мобильный наблюдатель”, с помощью которого можно будет обращаться в Общественный штаб.