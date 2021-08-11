Аналитики предсказали дальнейший рост цен в России в августе

Рост цен в августе составит 6,4% в годовом выражении. Таким прогнозом поделились с российскими журналистами несколько аналитиков рынка.

Эксперты считают, что снижение стоимости сезонных продуктов и сырья могут замедлить инфляцию, но лишь незначительно. Кроме того, сдерживающее влияние окажут возобновление авиасообщения с Турцией и Египтом, а также стабильный курс российской валюты, сообщает телеканал “360”.