 

Аналитики предсказали дальнейший рост цен в России в августе

11.08.2021, 12:50, Разное
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Рост цен в августе составит 6,4% в годовом выражении. Таким прогнозом поделились с российскими журналистами несколько аналитиков рынка.

Эксперты считают, что снижение стоимости сезонных продуктов и сырья могут замедлить инфляцию, но лишь незначительно. Кроме того, сдерживающее влияние окажут возобновление авиасообщения с Турцией и Египтом, а также стабильный курс российской валюты, сообщает телеканал “360”.



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