Мнение: Выражаю серьезное сожаление о предательском поведении южнокорейских правителей

Сестра Ким Чен Ына, которая активно занимается государственными делами связанными агитацией и пропагандой, опубликовала программное заявление относительно американо-корейских военных учений.

Как правило такие заявления идут от лица либо самого Ким Чен Ына, либо же от МИД КНДР. В определенной степени статусность заявления отражает возрастающую роль Ким Ё Чжон в северо-корейских делах. Как внучка Ким Ир Сена, она в долгосрочной перспективе может рассматриваться не только как стабильный член Политбюро, но и как потенциальный преемник Ким Чен Ына, если у того будут какие-то реальные проблемы со здоровьем.

США и Южная Корея вновь проводят совместные военные учения на Корейском полуострове. Чтобы понять отношение КНДР к военной активности американских и южнокорейских войск, рекомендуем ознакомиться с предоставленном редакции "Революционной Инициативы" посольством КНДР в России официальным заявлением (текст приводится без изменений): Заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон опубликовала заявление для печати

Пхеньян, 10 августа. /ЦТАК/– Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чен 10 августа опубликовала заявление для печати о нижеследующем.

Несмотря на единогласное осуждение и отпор внутри и вне страны, США и южнокорейские войска, в конце концов, начинали совместные военные учения, более ввергающие ситуацию в дестабилизацию. Эти военные учения состоят из «Учений штабных офицеров для управления кризисом» – с 10 до 13 августа и «Учений объединенного командного пункта» – с 16 до 26 августа. Они являются самым концентрированным выражением враждебной политики США против КНДР, направленной на то, чтобы удушить наше государство силой, также являются не заслуживающим приветствия действием, угрожающим безопасность нашего народа и напрягающим ситуацию на Корейском полуострове, и самоубийственным действием, за что следует непременно выплатить соответствующую цену.

Опасные военные учения США и южнокорейской стороны, которые, игнорируя наши неоднократные предупреждения, форсируют их, непременно будут сталкивать самих себя с более серьезной угрозой безопасности.

Независимо от масштаба и формы учений агрессивный характер этих совместных военных учений заключается в том, что они являются репетицией войны, предварительными учениями ядерной войны для того, чтобы полностью подготовиться к осуществлению оперативного плана с его сердцевиной превентивным ударом на нас. Каждый март и август из-за военного безумия США и Южной Кореи военная напряженность и опасность столкновения на Корейском полуострове и его окружающей территории накаливаются.

Именно США, которые упорно форсировали агрессивные военные учения в такое чуткое время, когда развитие ситуации на Корейском полуострове представляет собой фокус международного внимания, являются зачинщиком, разрушающим мир и безопасность региона. А «дипломатическая причастность» и «диалог без предпосылки», о которых разглагольствует нынешняя администрация США, являются всего лишь лицемерием для скрытия своей агрессивной сущности. Сложившаяся ситуация еще раз подтверждает, что было тысячекратно справедливо то, что мы неустанно укрепляли обороноспособность государства.

Для того, чтобы на Корейском полуострове воцарился мир, прежде всего, следует выводить агрессивные силы и военные оснащения США из Южной Кореи.

Пока американские войска дислоцируются в Южной Корее, ключевая причина периодического ухудшения обстановки на Корейском полуострове ни в коем случае не будет устранена.

Реальность подтверждает, что мир и безопасность на Корейском полуострове может обеспечить только реальная сила сдерживания, а не слова, и что для нас увеличение сил, позволяющих мощно сдерживать внешнюю угрозу нам, встает жизненными требованиями.

Мы уже ясно осветили, что будем относиться к США по принципу «сила на силу», «добро на добро».

Мы будем придавать более мощный импульс дальнейшему укреплению абсолютной силы сдерживания для противодействия нарастающей с каждым днем военной угрозе со стороны США, то есть государственной обороноспособности и мощной способности превентивного удара для немедленного ответа на любое военное действие против нас.

Пользуясь этим случаем, выражаю серьезное сожаление о предательском поведении южнокорейских правителей.

По поручению опубликовываю это заявление.

https://www.youtube.com/post/UgysMu3N-vdPYaxlszV4AaABCQ – цинк

Верить на слово США в современном мире могут лишь альтерантивно одаренные. США понимают лишь язык силы и идут на переговоры лишь там, где им приходится отступать перед противостоящей силой.

КНДР намерена опираться именно на эту реальность, о чем сестра Ким Чен Ына и проинформировала. Впрочем, надо учитывать, что северным корейцам легко придерживаться подобного тона и формы в отношениях с гегемоном – у них есть ядерные боеголовки и средства доставки, в том числе и до территории США. Тем, кто себе такую роскошь позволить не может, куда как сложнее противостоять диктату и давлению гегемона. При этом можно отметить, что в условиях Холодной войны США против Китая, которая предполагает использования и территории Южной Кореи, Пекину совершенно не с руки оказывать какое-то реальное давление (помимо формальной дипломатической позиции) на Пхеньян с целью реальной денуклеаризации. Не для того Пекин помогал с созданием северо-корейской ядерной дубинки (а технологии шли как раз через Китай, в том числе с Украины), чтобы отказываться от такого стратегического фактора создающего проблемы для США и их сателлитов.

Наоборот, по мере развития конфилкта, ценность ядерной дубинки КНДР будет лишь возрастать. Как для КНДР, для которой это вопрос самозащиты и выживания, так и для Китая, для которого это дополнительный фактор давления.

При этом США знают реальную цену заморозки ядерного потенциала КНДР – вывод систем ПРО и войск с территории Южной Кореи. В этом состоит одна из стратегических задач Китая. Эту цену озвучили Трампу, но там с договоренностями не сложилось. Тем более невероятно, что подобная сделка может состояться при Байдене.

Также стоит отметить акцент на предстоящем "мощном импульсе". Я бы не исключал, что в ответ на учения, КНДР запустит несколько баллистических ракет (например, с подводных лодок) для напоминания об уязвимости позиций США и их сателлитов в регионе.

При этом, именно наличие ядерного оружия серьезно снижает вероятность обычной войны, но не исключает различных военных инцидентов на суше и на море.

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