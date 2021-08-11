В Китае созданы прозрачные наушники

Основанная Карлом Пеем после ухода из OnePlus компания Nothing (Ничто) представила прозрачные беспроводные наушники Nothing Ear 1 в прозрачном же зарядном футляре.

Наушники имеют активное шумоподавление (до 40 дБ), излучатели на 11,6 мм и 3 микрофона, поддерживают Bluetooth 5.2, 34 часа работают автономно, 5,7 часа без подзарядки и могут заряжаться беспроводным способом. Возможна и зарядка по проводу мгтф. Десятиминутная зарядка футляра дает еще 8 часов прослушивания, зарядка самих наушников в течение того же времени – 1,2 часа (в обоих случаях без шумоподавления). Наушники защищены от пота и влаги, поддерживают сенсорное управление, совместимы с Android 5.1, iOS 11 и более свежими версиями.

iXBT.com

—