 

ЕСПЧ признал законность решений российского суда по «делу Грудинина»

11.08.2021, 12:22, Новости дня
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал законными принятые российским судом решения по делу директора подмосковного Совхоза имени Ленина Павла Грудинина, следует из данных ЕСПЧ.

Так, Страсбургский суд признал неприемлемой жалобу Грудинина на решение Видновского городского суда от 2019 года, согласно которому 41,91% акций Совхоза имени Ленина выбыли из владения Грудинина, передает РИА «Новости».

Также ЕСПЧ признал неприемлемой жалобу исполнительного директора Совхоза имени Ленина Александра Федорова на это же решение Видновского городского суда.

Жалобы были поданы летом прошлого года, их рассмотрение окончено.

Напомним, Верховный суд России признал обоснованным решение Центризбиркома об исключении Грудинина из федерального списка кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму. Причиной этому стало наличие у Грудинина доли в офшорной компании в Белизе.

В конце июля ЦИК исключил Грудинина из избирательного списка КПРФ на выборах в Госдуму. Так ЦИК отреагировал на обращение бывшей супруги Грудинина Ирины о том, что у бизнесмена имеется доля в иностранном офшоре, через который Грудинин управляет своими активами на территории России.

КПРФ после исключения Грудинина из списка подала жалобу в Верховный суд. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе заседания назвал решение Центризбиркома о снятии кандидатуры Грудинина с выборов «абсолютно неправовым и несправедливым».

По закону к моменту подачи документов на регистрацию в качестве кандидата на выборах необходимо закрыть счета, прекратить хранение наличных денег и ценностей в иностранных банках и осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.



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