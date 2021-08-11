Контрразведка ФРГ отказалась комментировать задержание британца за «шпионаж в пользу России»

Федеральное ведомство по защите конституции (контрразведка) ФРГ в связи с «продолжающимся расследованием» не комментирует задержание британца, якобы работавшего на российские спецслужбы, заявили в пресс-службе ведомства.

«В связи с продолжающимся расследованием Федеральное ведомство по защите конституции не комментирует этот вопрос», – заявили РИА «Новости» в пресс-службе.

В среду гражданина Великобритании задержали в Германии по подозрению в работе якобы на российские спецслужбы. Он подозревается в том, что сотрудничал с российской спецслужбой, будучи на месте принятым сотрудником посольства Великобритании в Берлине.