 

Контрразведка ФРГ отказалась комментировать задержание британца за «шпионаж в пользу России»

11.08.2021, 12:22, Новости дня
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Федеральное ведомство по защите конституции (контрразведка) ФРГ в связи с «продолжающимся расследованием» не комментирует задержание британца, якобы работавшего на российские спецслужбы, заявили в пресс-службе ведомства.

«В связи с продолжающимся расследованием Федеральное ведомство по защите конституции не комментирует этот вопрос», – заявили РИА «Новости» в пресс-службе.

В среду гражданина Великобритании задержали в Германии по подозрению в работе якобы на российские спецслужбы. Он подозревается в том, что сотрудничал с российской спецслужбой, будучи на месте принятым сотрудником посольства Великобритании в Берлине.



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