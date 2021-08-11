Эксперт объяснил слова Шойгу о самой главной угрозе РФ

«Шойгу как министр обороны пытается всех предостеречь от опасности, которая исходит не извне, а изнутри страны. И он абсолютно прав», – сказал газете ВЗГЛЯД общественник Юрий Алексеев, комментируя слова министра обороны о самой главной угрозе РФ – угрозе разложения общества.

«К сожалению, у нас давно идет процесс разложения общества. Взять, например, наше ветеранское сообщество. В РФ создано несколько ветеранских организаций и непонятно, что в каждой из них происходит», –– отметил председатель Общероссийской общественной организации военных инвалидов «ВоИн» Юрий Алексеев.

«Людям действительно тяжело объединиться для решения общих проблем, у всех разные взгляды. Поэтому, я думаю, Шойгу абсолютно прав, называя проблему разложения общества самой главной угрозой России. Как министр обороны, он пытается всех предостеречь от опасности, которая исходит не извне, а изнутри страны», – отметил собеседник.

Ранее политолог Марат Баширов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что «Шойгу как государственный деятель не ограничивается только вопросами обороноспособности и отражения внешних военных угроз». «Он прекрасно понимает – для государства не менее важна защита от попыток оказать давление на наше общество», – добавил Баширов.

«Ситуация тревожит Шойгу, поскольку то, что он назвал разложением общества, неоднократно подводило нашу страну на разных этапах истории. Так было в XIX веке, затем в начале XX века. И в 1917 году, и в 1991 году мы, к сожалению, «сами себя победили», – отметил в свою очередь политолог Олег Матвейчев.

Напомним, министр обороны Сергей Шойгу, выступая во вторник на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», рассказал, какая угроза, с его точки зрения, остается наиболее серьезной для страны.

«Внешние угрозы – они понятны… Когда нам угрожают, мы понимаем, кто угрожает, чем угрожает, мы знаем, чем они вооружены, знаем, как этому противостоять, знаем, как с этим бороться», – отметил глава Минобороны. Но, добавил он, «есть более страшная часть, она в последнее время или, точнее, десятилетия приобретает или приобрело уже основную опасность для любой страны». «Это связано с тем, что постепенно разлагается общество внутри страны», – отметил Шойгу.

При этом министр указал и на позитивные тенденции. Уровень доверия россиян к Вооруженным силам России возрос почти в три раза за прошедшие 12 лет, отметил Шойгу в выступлении на форуме «Территория смыслов». «По социологии двенадцатилетней давности, доверие к Вооруженным силам в нашей стране было 27-29%», на данный момент это от 79 до 86», – привел министр данные опросов. Шойгу подчеркнул – армия находится на первом месте среди российских институтов.

«Мы сегодня имеем фактически войска постоянной готовности», – также отметил министр. Кроме того, Шойгу сообщил, что к концу 2021 года доля современного оружия в Вооруженных силах составит 71,9%. Ранее, подводя итоги Единого дня военной приемки, глава Минобороны подчеркнул: «Как и в прошлом году, мы выполним государственный оборонный заказ, промышленность выполнит – в объеме не ниже 99%, как это было в прошлом и позапрошлом годах». Несмотря на пандемию коронавируса, вооруженные силы и оборонно-промышленный комплекс смогли организовать ритмичное поступление вооружений в войска, констатировал министр.

«Шойгу не мог оставить за скобками то обстоятельство, что ранее гособоронзаказ выполнялся не полностью, поэтому сосредоточил внимание на этой проблеме, – отметил Баширов. – В итоге, по словам главы ведомства, по итогам прошлого года выполнение гособоронзаказ превысило показатель в 99%. Это разительные перемены». Кроме того, подчеркнул эксперт – если десять лет назад перевооружение осуществлялось примерно на 15%, то по итогам 2020 года долю современных образцов вооружений, военной и специальной техники Шойгу удалось довести до 70%.