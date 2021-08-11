 

Мнение: Медвежья проблема

11.08.2021, 12:20, Разное
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Депутата регионального парламента от «Единой России» Игоря Редькина отправили под домашний арест. За то, что хотел застрелить медведя, а застрелил человека- 30-летнего Андрея Толстопятова. Не хотел, но так получилось…. Случайно.

Еще одна случайность. Новость о домашнем аресте депутата-единороса соседствует с новостью о том, что омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что медведю, который размещен на логотипе партии ЕР, одиноко.

Дословно:   «Я смотрю на логотип "Единой России", мне кажется, что медведю одиноко, семьи не хватает. Мама, дети, медвежата – как-то это должно быть визуализировано. Медведь, мне кажется, одинок, мне кажется, надо как-то поработать над этим».(отсюда)

Серьезная, конечно, проблема! И предложение интересное. Но лично у меня в последнее время медведи почему-то ассоциируются исключительно с охотой. Почему так? Может, и вправду, если на логотипе «Единой России» разместить картину «Утро в сосновом лесу» великого русского художника Ивана Шишкина, «Единая Россия» станет совершенно другой партией?

Репродукция картины Ивана Шишкина отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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