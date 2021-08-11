 

«Почта России» планирует стать монополистом по продаже алкоголя в России

11.08.2021, 12:11, Разное
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила заявку «Почты России» на покупку сети «Красное и Белое». Согласно документам, крупнейший почтовый оператор страны планирует завершить сделку уже к 1 сентября. Также компания планирует приобрести сеть винных магазинов «Ароматный мир», сети Normann и «Бристоль». 

«В рамках повышения рентабельности ЗАО «Почта России» принято решение о расширении почтово-торговой сети нашей компании. В 2022 году мы планируем открыть на базе магазинов «Красное и Белое» 3500 новых отделений «Почты России» и «Почта банка». Предполагается только ребрендинг магазинов и оказание дополнительных почтовых услуг, ассортимент товаров не изменится». – говорится в пресс-релизе «Почты России». 

Инсайдеры сообщают, что в компании запустили программу обучения для продавцов «Вино, кредит, посылка», предполагающую получение продавцами навыков по продаже кредитных продуктов «Почта банка» и оформлению почтовых отправлений при продаже алкогольной продукции.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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