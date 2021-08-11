COVID-19 во время беременности повышает риск преждевременных родов до 160%



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Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско проанализировали данные о родах в штате Калифорния в период с июля 2020 по январь 2021 года. Среди 240 тысяч рожениц коронавирусная инфекция подтвердилась у 9 тысяч женщин. Частота преждевременных родов у инфицированных составила 11,8% по сравнению с 8,7% пациенток без COVID-19.

По оценкам авторов исследования, заражение коронавирусом на любом этапе беременности повышает вероятность рождения ребенка на гестационном сроке до 32 недель на 60%. Риск преждевременных родов до 37 недель — на 40%. Самую большую угрозу коронавирусная инфекция представляет для пациенток, страдающих гипертонией, сахарным диабетом и ожирением — вероятность преждевременных родов в этой группе составила 160% по сравнению с женщинами без этих заболеваний и COVID-19.

Ученые также обнаружили, что частота преждевременных родов у беременных с коронавирусом никак не зависит от того, были роды спонтанными или со стимуляцией по медицинским показаниям.

Ранее Университет Бирмингема опубликовал обновленные данные глобального обзора, подтвердившие, что будущие мамы находятся в группе высокого риска во время пандемии. Наиболее частыми симптомами COVID-19 у беременных являются лихорадка (40%) и кашель (41%), при этом по сравнению с другими женщинами репродуктивного возраста или недавно родившими у будущих матерей инфекция чаще протекает в бессимптомной форме. Но при этом у них выше риск тяжелого течения и госпитализации.