 

Коляденко о конфетах “Гордон в шоколаде”: Скажу честно – очень вкусные. Еще и большие

11.08.2021, 12:06, Новости дня
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“Сегодня купил конфеты “Птичье молоко” “Гордон в Шоколаде”. Скажу честно – очень вкусные. Еще и большие.  Приятно удивлен. Как в детстве”, – поделился он впечатлениями.

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Публикация от KolyadenkoDima_official (@kolyadenkodima_official)

Контекст:

Коляденко родился в 1971 году в России. В 1989 году окончил Днепропетровское театральное училище. Стал известен после сотрудничества в качестве хореографа с проектом “Шанс”, который выходил на канале “Интер”, а после на “1+1”.

Конфеты “Гордон в шоколаде” впервые появились в украинских магазинах в начале апреля 2021 года. По словам журналиста, основателя интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона, эти конфеты сделаны из натурального сырья. “Почему они особенные? Потому что срок хранения, в отличие от остальных, всего месяц, а не от полугода до года – вы понимаете, почему они так долго хранятся? [Здесь] все полностью натуральное – натуральный шоколад, натуральное птичье молоко, и поэтому они такие вкусные. Даже если вы понюхаете коробку, не открывая ее, вы уже почувствуете запах настоящего шоколада. Это то, за что не стыдно”, – отметил он, анонсируя выпуск продукции. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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