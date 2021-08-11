99,3% заболевших COVID-19 в Украине за последние три месяца не были вакцинированы – Минздрав

Он подчеркнул, что вакцинация – наиболее эффективное средство для того, чтобы не допустить новой волны коронавируса.

“Нужно сделать все возможное, чтобы новая волна не наступила. Соблюдать дистанцию, носить маску, обрабатывать руки антисептиком, если отсутствует вода. Эти правила помогут защититься не только от коронавируса, но и от других респираторных заболеваний и кишечной группы инфекций. Ну и, конечно, вакцинироваться. Тогда не нужно будет бояться новой волны заболеваний. Мы проанализировали количество заболеваний за последние три месяца и промониторили, сколько среди них провакцинированных одной дозой или тех, кто завершил полный курс прививок. Среди всех заболевших только 0,7% – люди, которые были вакцинированы, и только 0,4% попали на стационар, а не в реанимационные отделения”, – отметил министр.

Контекст:

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 261 354 случая коронавируса (1122 за минувшие сутки), умерло 53 149 человек, выздоровело 2 193 752 пациента.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С начала прививочной кампании вакцинировались 4 324 553 человека, из них получили одну дозу – 4 324 551, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 521 848 (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 6 846 399 прививок.

В Украину уже поставили около 12 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал Ляшко 1 августа. Главный санврач Игорь Кузин заявлял в интервью “Радіо Свобода”, которое вышло 7 августа, что до конца года в страну доставят еще 17 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции.

С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

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