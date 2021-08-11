 

Верховная Рада планирует потратить на новые ковры почти 1 млн грн

11.08.2021, 12:06, Новости дня
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Согласно тендеру, стоимость 1 м ковра составит 1 026 грн, а заявки на него будут принимать до 23 августа 2021 года. Конечным сроком поставки товара является 30 ноября 2021.

Отмечается, что ковры должны быть синтетические, голубого цвета, с высотой ворса 14 мм.

Из 960 метров погонных ковровых дорожек: 340 метров должны быть с шириной 1,4 м; 130 м –с шириной 1,2 м; 130 м – с шириной 1 м; 260 м – с шириной 0,8 м, 100 м – с шириной 0,7 м.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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