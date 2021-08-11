 

В Польше увеличат охрану для сотрудников центров вакцинации. Они получат статус госслужащего

11.08.2021, 12:06, Новости дня
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Недзельский предложил увеличить охрану для работников пунктов прививок. Усиление безопасности связано с участившимися случаями агрессии со стороны противников вакцинации. 

Предложение Недзельського поддержал польский премьер Матеуш Моравецкий. По его словам, все сотрудники пунктов вакцинации выполняют нужную общественную работу. Пунктам, которые расположены на улицах или рынках, могут непосредственно угрожать потенциальные агрессоры, добавил он.

Моравецкий пообещал, что соответствующий проект закона в ближайшее время попадет на рассмотрение в Сейм.

Контекст:

В польском городе Замосць 2 августа неизвестные подожгли мобильный пункт вакцинации и эпидемиологическую станцию. Euronews сообщал о нападении на мобильный пункт вакцинации в городе Гдыня.

По данным ВОЗ, в Польше по состоянию на 10 августа подтвердили 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось почти 75,3 тыс. пациентов с COVID-19. Всего в Польше сделали 33,8 млн прививок от коронавируса, в стране проживает 37,8 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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