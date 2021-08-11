 

Подэкранная камера Samsung Galaxy Z Fold3 оказалась слишком заметной на лицевой панели

11.08.2021, 12:02, Разное
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В Сети появилась информация относительно нового гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3. Его подэкранная фронтальная камера оказалась слишком заметной на лицевой панели устройства.
Селфи-объективы в современных смартфонах становятся все менее заметными на корпусе, новым трендом у производителей постепенно становятся датчики, размещенные не в вырезе, а под экраном. Однако пока эту технологию освоили единицы, как оказалось, даже такому гиганту как Samsung не удалось еще сделать фото-видео-модуль для лицевой панели совсем невидимым для пользователя. В Сети появилась информация о новом Galaxy Z Fold3, одной из «изюминок» которого станет именно фронтальная камера.

Несмотря на то, что разработчики разместили ее под дисплеем, техноблогеры сомневаются в удачности реализации такого решения. Сетевой инсайдер, публикующийся под именем Ice Universe, обнародовал в интернете фото, на котором на месте подэкранного объектива на лицевой панели заметно мутное пятно. Предыдущие прогнозы и другие публикации блогера имели высокую точность реализации.

Видимость на дисплее самого сенсора для фото оказалась слишком очевидной, вероятно, это произошло из-за слишком высокой плотности пикселей в этом месте. Вероятно, таким образом южнокорейская корпорация пыталась придать камере максимально высокое разрешение и четкость снимков. Однако получилось ли это у них, пока не известно. Сейчас экспертам остается только дождаться тестирования Samsung Galaxy Z Fold3, которые покажут, насколько качественными будут снятые аппаратом фотографии.

Источник: www.ixbt.com



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