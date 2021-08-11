 

В России за сутки коронавирус выявили у 21 571 человек

11.08.2021, 11:56, Разное
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За минувшие сутки в России число людей, у которых был выявлен коронавирус, увеличилось на 21 571. За эти же 24 часа выздороветь успели 20 067 пациентов. Для 799 человек ковид стал причиной смерти, пишет RT.

Лидерство в антирейтинге по темпам распространения болезни все так же занимает Москва. В столице число заразившихся подросло на 2076. Ситуация в Санкт-Петербурге немногим лучше – там сообщается о 1804 заболевших. В Московской области, замыкающей эту тройку лидеров, выявили 1054 новых случаев коронавируса, сообщает Life.ru.

По всей стране за все время наблюдения было зарегистрировано 6 512 859 больных ковидом. При этом в официальных отчетах говорится о 5 808 777 выздоровевших. Там же называется и число летальных исходов – 167 241, передаёт “Общественная служба новостей”.

Регулярно публикуемая статистика оперативного штаба позволяет судить об определенных тенденциях в скорости распространения коронавиуса в России. На данный момент эксперты могут отмечать постепенное, хоть и весьма неспешное, но достаточно последовательное снижение выявления новых случаев болезни.

Считается, что большую роль в нормализации ситуации сыграла кампания по вакцинации. Более того, прививки от коронавируса называют также единственным работающим способом победить ковид в принципе. Однако для этого общество должно подойти к вопросу крайне серьезно. Особенно актуально это на фоне сообщений про появление нового, еще более смертельного, штамма коронавируса.



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