Тело женщины без головы нашли в квартире в Москве

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11.08.2021, 11:56, Разное
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В одной из московских квартир произошла леденящая душу трагедия. Там обнаружили обезглавленное и расчленённое тело женщины.

По предварительным данным, она была убита накануне вечером в своём жилище на Никулинской улице. Тогда один из свидетелей увидел выпавшего из окна 17-го этажа мужчину, после чего на место происшествие прибыли полицейские. Стражи порядка проникли в квартиру, откуда он упал, и нашли в ванной труп женщины. На телах обоих погибших было множество ножевых ранений. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает телеканал “360”.



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