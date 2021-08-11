Тело женщины без головы нашли в квартире в Москве

В одной из московских квартир произошла леденящая душу трагедия. Там обнаружили обезглавленное и расчленённое тело женщины.

По предварительным данным, она была убита накануне вечером в своём жилище на Никулинской улице. Тогда один из свидетелей увидел выпавшего из окна 17-го этажа мужчину, после чего на место происшествие прибыли полицейские. Стражи порядка проникли в квартиру, откуда он упал, и нашли в ванной труп женщины. На телах обоих погибших было множество ножевых ранений. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает телеканал “360”.