Мнение: Российские стратегические авиабазы и маршруты бомбардировочного патрулирования
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Российские стратегические авиабазы и маршруты бомбардировочного патрулирования.
Черные стрелочки – маршруты патрулирования стратегических бомбардировщиков.
Белая линия с пунктиром – дальность полета без дозаправки.
Пунктир – радиус поражения крылатых ракет X-55 запускаемых с бомбардировщиков Ту-95.
Данные Университета Лаваля, 2016-й год.
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Источник: Colonel Cassad
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