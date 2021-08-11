Мнение: Российские стратегические авиабазы и маршруты бомбардировочного патрулирования

Российские стратегические авиабазы и маршруты бомбардировочного патрулирования.

Черные стрелочки – маршруты патрулирования стратегических бомбардировщиков.

Белая линия с пунктиром – дальность полета без дозаправки.

Пунктир – радиус поражения крылатых ракет X-55 запускаемых с бомбардировщиков Ту-95.

Данные Университета Лаваля, 2016-й год.

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