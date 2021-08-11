 

Мнение: Искусство заголовка

11.08.2021, 11:46, Разное
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Сегодня в СМИ публикуется информация из США от группы ученых из Департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения им. Мейлмана при Колумбийском университете. Звучит заголовок жутко: «…Ученые в США сообщили о штамме коронавируса с летальностью выше 82%…»

Летальность — количество доли умерших от числа зараженных. То есть, из каждой сотни заразившихся штаммом «йота» (так назвали этот ужас-ужас) 82 заболевших в итоге того, кирдык…

Стоит отметить, что аналогичный показатель у отдельных видов чумы — порядка 30%, а всего в 2010-2015 годах было зарегистрировано 3 тыс. 248 случаев заболевания чумой разных форм, от болезни умерли 584 человека. То есть, летальность в целом у нее составляет примерно 18%. А тут — 82! Стоять-бояться.

Правда, в самом тексте сообщения буквально мелким шрифтом идет разъяснение — оказывается, ученые установили, что на 82 процента возрастает у штамма «йота» смертность по сравнению с другими штаммами коронавируса. Но это же совсем другой коленкор. Летальность коронавируса по всему миру составляет примерно 2,1 процента. Возросшая на 82 процента смертность у штамма «йота» в таком случае составит 3,8 процента. Неприятно, но с заголовком не сравнить.

Однако есть установка — сеять ужас и панику. Ровно то, что делают нормальные террористы. Им все равно кого убивать, для них главное — страх. Больше страха. Поэтому и жуткие заголовки. Наверняка сегодня дикторы на телеканалах со скорбными лицами а-ля «мы все умрем» скороговоркой зачитают это сообщение, упирая на 82 процента и не особо вдаваясь в подробности — от чего именно эти проценты. Важно, чтобы вы боялись до судорог. Важно побудить людей делать то, что от них ждут современные фашисты — бояться, бояться и еще больше бояться.

Источник: Эль Мюрид



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