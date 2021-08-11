Билли Айлиш выпустила нерадостный альбом о счастье

Обложка долгожданного поклонниками 2-го альбома Билли Айлиш «Счастлива как никогда» представила плачущее лицо певицы.

Певица пояснила журналу Роллинг Стоун: почти ни одна песня альбома не радостна. Как и дебютный, 2-й альбом быстро поднялся на 1 место в чартах. Билли написала новые песни в соавторстве с братом Финнеасом. Он же продюсировал альбом.

К выходу альбома Билли запустила свою страницу на Спотифае в 3 режимах: фанатском, Билли и текстовом. В «режиме Билли» есть визуальные динамические эффекты, в текстовом – расшифровка фраз с графикой, в фанатском – неизвестные интервью и личное певицы обращение к своим поклонникам.

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