Украина начала импорт угля из Казахстана

Украинская компания «ДТЭК Энерго», которая занимается добычей угля и генерацией электроэнергии в структуре энергетического холдинга ДТЭК, на фоне низких запасов данного сырья на складах тепловых электростанций (ТЭС) начала импорт энергетического угля из Казахстана, а также ведет переговоры о его поставках из Польши и США, сообщила пресс-служба компании.

«Несмотря на повышенный спрос на уголь на мировых рынках, мы фактически уже начинаем его импорт. Первая партия из Казахстана уже в пути. На следующей неделе ожидаем начало поставок угля из Польши. Ведем также переговоры о поставке судовых партий из США», – передает ТАСС слова генерального директора «ДТЭК Энерго» Ильдара Салеева.

В компании также сообщили, что в январе – июле добыча газового угля на шахтах «ДТЭК Энерго» составила почти 10 млн тонн. На шахтах компании введены в работу 17 новых лав.

Минувшей зимой украинские ТЭС и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) массово останавливали энергоблоки из-за нехватки топлива или выводили их на аварийный ремонт. В связи с низкими запасами угля и дефицитом электроэнергии Украина вынуждена была импортировать электроэнергию из РФ и Белоруссии.

Напомним, с ноября 2020 года на Украине повысили цену на газ для населения на 35%, а с 1 января 2021 года правительство Украины отменило льготный тариф на электроэнергию для населения. В связи с этим в различных регионах Украины прошли протестные акции с требованием снизить тарифы. На этом фоне сообщалось, что проведение досрочных выборов президента Украины считают необходимыми более 45% жителей республики. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Украина идет к тарифному майдану.