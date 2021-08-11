 

“Вечная память”. Собчак поделилась своим детским снимком с ныне покойным отцом

11.08.2021, 11:12, Новости дня
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На фото Ксения Собчак запечатлена еще ребенком.

“10 августа – день рождения моего папы. Ему исполнилось бы 84 года. Вечная память”, – написала она.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Контекст:

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу “Дом-2” на канале ТНТ, позже вела проект “Блондинка в шоколаде”. Она создала проект “Собчак живьем” на телеканале “Дождь”. Вела программу “Барабака и Серый Волк” вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции “Серебряный дождь”. Является автором и ведущей шоу “Осторожно, Собчак!” на своем YouTube-канале.

Анатолий Собчак родился 10 августа 1937 года в Чите. Скончался 19 февраля 2000 года в гостинице “Русь” в Светлогорске, по официальному заключению, от острой сердечной недостаточности. Существуют версии о его убийстве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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