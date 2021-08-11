 

“Он был не уверен, что со мной может продержаться долго”. Участнице “Танцев со звездами” Зарицкой заменили партнера по проекту

11.08.2021, 11:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“У нас произошла замена партнеров. Я какое-то время танцевала с одним партнером и он был мне очень близок. Мы хорошо общались”, – рассказала артистка.

По словам Зарицкой, спустя время она получила от него сообщение.

“Он был не очень уверен, что со мной может продержаться в проекте долго. Слава Богу, что это возникло сейчас. Я иду туда, чтобы у меня был партнер, который за меня убьет, будет рвать просто всех и мне говорить: “Блин, да мы с тобой выиграем”, – сообщила певица.

Она не стала называть имя экс-партнера.

“Мне дали другого партнера. Он прикольный. Мы начинаем с ним сейчас работать. Я очень хочу победить”, – пожытожила она.

ВИДЕОВидео: Маша Ефросинина / YouTube
Контекст:

Премьера шоу “Танцы со звездами” состоится 5 сентября. В числе участников шоу, кроме Зарицкой, заявлены: украинская певица Джамала, солист украинской группы “Танок на майдані Конго” (ТНМК) Олег Михайлюта (Фагот), актер и стриптизер Алексей Суровцев, участница “Женского квартала” студии “Квартал 95” Анастасия Оруджева, капитан молдавской юмористической команды “Стояновка”, которая является участницей шоу “Лига смеха” на “1+1”, Иван Люленов, украинский актер Константин Войтенко и фронтмен группы Kadnay Дмитрий Каднай.

Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта заявлена хореограф Елена Коляденко.

Впервые судьей шоу стал украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing With The Star на канале ABC Максим Чмерковский. Имена других судей пока не разглашаются. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.01 / Комитет Рады выступил за легализацию каннабиса на Украине

10.02 / РФПИ опубликовал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Евросоюзе

02.08 / Возбуждено новое дело после смерти семьи на алтайской турбазе

28.09 / Навальный опроверг «секретность» встречи с Меркель

11.07 / Трамп рассказал, хочет ли он вывести США из НАТО

05.07 / Китай отреагировал на обвинения студентов КНР в шпионаже в Бельгии

11.01 / В Украину идут морозы и снегопады – Укргидрометцентр

08.09 / Саакашвили готов стать премьер-министром Грузии 

08.01 / “Все меня рассматривают”. Павлик в Буковеле показал очередь на подъемник, а его жена пожаловалась на излишнее внимание

06.07 / Фигурант дела Шеремета Антоненко: Считаю себя политзаключенным и военнопленным в собственной стране

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика