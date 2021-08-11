 

В Германии вводят обязательное тестирование для невакцинированных

11.08.2021, 11:12, Новости дня
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Все лица, которые не полностью вакцинированы или не переболели COVID в последние шесть месяцев, должны предоставить быстрый тест на антиген, срок действия которого составляет 24 часа, или ПЦР-тест, сделанный до 48 часов назад. Это правило не распространяется на детей до шести лет и школьников.

Вакцинированные лица должны предоставлять тесты для посещения парикмахерских, косметических салонов, фитнес-студий, проживания в гостиницах.

Также тесты нужны для посещения больниц, домов для престарелых, кафе, ресторанов и баров, кинотеатров, мероприятий и торжеств.

По словам министра здравоохранения Германии Йенса Шпана, в стране от коронавируса полностью вакцинировано 55,1% населения

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В организации отмечали, что единственный путь к достижению коллективного иммунитета от COVID-19 – это вакцинация.

В Германии, по данным ВОЗ, с начала пандемии зафиксировали почти 3,8 млн случаев коронавируса. 91,8 тыс. человек скончались от последствий COVID-19. В стране применили 92,4 млн доз вакцины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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