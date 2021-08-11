 

Работающим с дому сотрудникам Google уменьшат зарплату – СМИ

11.08.2021, 11:12, Новости дня
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Сейчас у всех сотрудников Google разная зарплата, поскольку на ее размер, среди прочего, влияет отдаленность от места работы.

Один из сотрудников компании на условиях анонимности говорит, что добирается до офиса в Сиэтле из соседнего округа и, вероятно, его ожидает сокращение заработной платы примерно на 10%, если он будет работать из дома полный рабочий день.

Расчеты компании показывают, что сотруднице, проживающей в Стэмфорде, штат Коннектикут, в часе езды от Нью-Йорка поездом, будут платить на 15% меньше, если она будет работать из дома, чем ее коллеге из того же офиса, которая живет в Нью-Йорке.

Профессор социологии Вашингтонского университета в Сент-Луисе Джейк Розенфельд, который изучает оплату труда, сказал, что такая схема Google вызывает удивление, поскольку компания может позволить себе платить всем сотрудникам прежнюю зарплату.

Представитель Google заявил журналистам, что компания не будет менять зарплату сотрудников, которые с офисной работы перешли на полностью удаленную работу в городе, где расположен офис. Например, сотрудникам, работающим в офисе в Нью-Йорке, будет выплачиваться такая же зарплата, как и тем, кто работает удаленно из любого другого места в Нью-Йорке.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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