 

Участники полярных экспедиций проголосуют в сентябре онлайн

11.08.2021, 11:02, Разное
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Жители российской столицы, которые в сентябре во время выборов в Государственную Думу РФ будут нести вахту за полярным кругом, смогут воспользоваться системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом в эфире телеканала “Москва 24” рассказал руководитель российской антарктической экспедиции Александр Клепиков.

“Для участников таких экспедиций, как экспедиции в Арктике, Антарктике, электронное голосование является прекрасной альтернативой обычно используемому способу голосования. Мы поддерживаем своих сотрудников в желании проголосовать дистанционно. Это современный способ голосования”, – подчеркнул полярник.

Столичные власти прикладывают огромные усилия для организации выборов на высоком уровне. Чтобы каждый москвич смог реализовать свое избирательное право, работникам антарктической станции “Новолазаревская” впервые предложили проголосовать онлайн.

“Нам впервые в этом году от правительства Москвы поступило предложение проголосовать электронным способом для наших зимовщиков, являющихся жителями Москвы, и вот мы воспользовались такой возможностью”, – отметил Клепиков.

Москвичи со 2 августа могут подавать заявки на портале mos.ru для участия в ДЭГ. Напомним, выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Кроме того, жители некоторых районов будут выбирать депутатов Мосгордумы и муниципальных органов.



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