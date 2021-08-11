Мнение: Интервью Сапеги

А вот в дополнение к Протасевичу и интервью с Сапегой пошли.

В первом же интервью Сапега заявила, что сомневается, что на борту самолета были сотрудники КГБ Белоруссии и что самолет был принудительно посажен белорусскими спецслужбами, а также подтвердила подозрения, что к сливу Протасевича причастен кто-то их его окружения.

Само интервью с 12-40.

Судя по заявлениям, явно готова активно сотрудничать со следствием и далее.

PS. Стоит также отметить, что вчера Лукашенко опроверг заявления Протасевича о том, что его не допрашивали представители прокуратуры ЛНР.

Лукашенко прямо заявил, что в рамках расследования дела о причастности Протасевича к совершению военных преступлений на Донбассе, в Белоруссию приехали представители ЛНР, допросили и уехали. По заявлению Лукашенко, в ЛНР остались довольны показаниями Протасевича.

Данное заявление Лукашенко означает, что Белоруссия де-факто признала полномочия прокуратуры непризнанной ЛНР на ведение следственных действий на территории Белоруссии.

В остальном же, предельно очевидно, что КГБ Белоруссии намерено и далее использовать Протасевича и Сапегу для ударов по польско-литовской оппозиции, которая не имея возможности обсуждать ими сказанное по существу, занимает жалкую позицию "мы не будем обсуждать то, что они говорят". Меж тем, рядовой состав "невероятных" уже вовсю кличет Протасевича и Сапегу предателями, которые сдали "идеалы свободы" и пошли на службу к диктатору.

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