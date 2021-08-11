 

Людской шум мучает даже морские водоросли

11.08.2021, 10:48, Разное
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Хотя у растений, в том числе морских, ушей нет, шум цивилизации наносит им большой вред. Согласно недавнему исследованию, не менее одного вида морских водорослей, встречающегося около берегов почти на всех континентах, болезненно реагирует на низкочастотные звуки, если они продолжаются до 2 часов.

Страдающая водоросль – океаническая посидония, или «трава Нептуна». Для своего исследования ученые Политехнического университета испанской Каталонии под руководством директора лаборатории прикладной биоакустики Мишеля Андре использовали громкоговорители рупорные для воспроизведения динамичного сочетания звуков 50-400 герц. В этом диапазоне звучит человеческая цивилизация. Подвергнув водоросли двухчасовому воздействию под электронным микроскопом, ученые обнаружили сосредоточение растений внутри корневищ и корней на амилопластах и подземных стеблях, сохраняющих энергию в виде крахмала.

Ненадежный источник: РИА Fognews



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