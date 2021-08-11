 

При тушении пожаров в Алжире погибли 25 военнослужащих

11.08.2021, 10:34, Новости дня
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В Алжире в результате распространившихся лесных пожаров погибли 42 человека, среди них 25 военнослужащих, участвовавших в спасательной операции, сообщил алжирский премьер-министр Айман Бенабдеррахман.

Благодаря погибших солдатам удалось спасти жизни более ста человек, которым непосредственно угрожало пламя, передает Deutche Welle. Пожары бушуют в двух регионах страны к востоку от столицы Алжира.

Ранее лесной пожар привел к массовой эвакуации на юге Италии.



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