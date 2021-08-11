При тушении пожаров в Алжире погибли 25 военнослужащих

В Алжире в результате распространившихся лесных пожаров погибли 42 человека, среди них 25 военнослужащих, участвовавших в спасательной операции, сообщил алжирский премьер-министр Айман Бенабдеррахман.

Благодаря погибших солдатам удалось спасти жизни более ста человек, которым непосредственно угрожало пламя, передает Deutche Welle. Пожары бушуют в двух регионах страны к востоку от столицы Алжира.

Ранее лесной пожар привел к массовой эвакуации на юге Италии.