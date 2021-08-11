Мужчину заподозрили в убийстве и расчленении любовницы в Москве

Мужчина зарезал свою любовницу и отрубил ей голову на западе Москвы, сам подозреваемый найден мертвым, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

Иванова сообщила, что накануне в квартире на Никулинской улице в Москве нашли тело женщины 1979 года рождения с «отделенной от туловища головой и множественными ножевыми ранениями в области груди и живота», передает РИА «Новости».

Вблизи дома было обнаружено тело мужчины 1974 года рождения с характерными при падении с большой высоты травмами.

Отмечается, что квартира, в которой нашли тело женщины, была закрыта изнутри.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», – сказала Иванова.

Мужчине посмертно будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Правоохранители допрашивают соседей.

Ранее следствие ужесточило обвинение экс-главному нефрологу Петербурга за убийство жены. Указывалось, что для сокрытия преступления он расчленил жертву и выбросил останки в мусор.