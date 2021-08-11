После скандального развода с мужем: Кристина Риччи ждет второго ребенка

41-летняя актриса Кристина Риччи ждет второго ребенка! Об этом она рассказала не самым популярным среди селебрити способом: в своем Instagram Риччи опубликовала не фото с округлившимся животом, а снимок УЗИ, на котором уже видно очертания плода.

Жизнь продолжает становиться лучше, – подписала она снимок.

В публикации будущая мама отметила аккаунт парикмахера Марка Хэмптона, который, видимо, является отцом ребенка. Он также выложил у себя фото УЗИ, отметив ник Кристины.

Свой роман влюбленные скрывали, и только в середине июля впервые опубликовали фотографии друг друга: Марк поделился с подписчиками снимками из рекламной съемкой Риччи для Fendi, а Кристина поздравила его с днем рождения под его фото в профиль:

С днем рождения @markhamptonhair

Прекрасная личность, замечательный человек, приносящий все счастье, волшебство и добро. Я люблю тебя! Следующий год будет лучшим, – написала тогда она.

Где, когда и при каких обстоятельствах они познакомились, неизвестно.

Марк Хэмптон

Напомним, совсем недавно (кстати, как раз в июле) завершился бракоразводный процесс между Кристиной Риччи и ее бывшим мужем Джеймсом Хеердегеном. В начале июля прошлого года актриса подала в один из судов Лос-Анджелеса документы на запретительный приказ, согласно которому ее супруг потерял право приближаться к ней. Поводом для таких суровых мер стал инцидент домашнего насилия, произошедший в доме актрисы 25 июня 2020-го. Затем она подала бумаги уже на развод в Верховный суд Лос-Анджелеса, но из-за локдауна разбирательства затянулись.

В январе этого года действие запретительного ордера истекло, и Кристина оформила его повторно. Теперь Хеердеген не имеет права приближаться к Риччи ближе чем на 90 метров, видеться с их 6-летним сыном Фредди и даже их собакой. Все из-за физического и эмоционального насилия со стороны Джеймса. Согласно документам, многое происходило на глазах их сына, а первые вспышки гнева мужа начались еще в 2013 году, когда Кристина забеременела.

Я начала чувствовать себя в какой-то изоляции. И как-то Джеймс сказал мне то, что заставило меня подумать – “он может убить меня”. Он заявил, что мог бы пожалеть меня только в одном случае – если бы мое тело расчленили на мелкие кусочки. В ту ночь я спрятала все ножи в хижине, в которой мы остановились. Я боролась за свою жизнь и за жизнь нашего Фредди. Я спала с сыном в другой спальне и заперла дверь, – так описывает свои впечатления от семейного отпуска в Новой Зеландии Кристина.

Кристина Риччи и Джеймс Хеердеген

Жестокое, по словам Риччи, нападение на нее случилось 16 декабря 2019 года. Месяцы спустя она заявила мужу, что собирается подавать на развод, но в этот момент в жизнь всего мира ворвалась пандемия коронавируса и локдаун.

Я оказалась запертой в доме с мужчиной, который подвергал меня физическому и эмоциональному насилию и знал, что я хочу завершить наш брак. Он сосредоточился на том, чтобы наказывать и терроризировать меня 24 часа в сутки. Я боялась спать по ночам. Когда я пыталась позвонить 911, он гонялся за мной по всему дому, стараясь отнять телефон. Он схватил меня за запястья и руки, вытащил меня во двор и бросил в место для костра. У меня были порезы, синяки и болезненные ощущения в бедре, которые не проходят до сих пор. Он постоянно кричал на меня, плевал, плескал кофе и бросал в меня стулом – и все это в присутствии нашего сына.

Кристина Риччи с сыном Фредди, 2015 год