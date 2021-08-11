 

Умер последний внук Ивана Франко

11.08.2021, 10:18, Новости дня
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“С грустью сообщаем, что 11 августа на 90-м году жизни оборвалась земное бытие последнего внука Ивана Франко – Роланда Франко. Коллектив Международного фонда Ивана Франко глубоко скорбит по поводу смерти основателя и председателя правления Фонда. Светлая память об этом добром человеке навсегда останется в наших сердцах и тех, кому посчастливилось с ним работать, дружить и общаться”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/frankofund/posts/1792473657621602

Контекст:

Роланд Франко родился 28 марта в 1932 году. Он был украинским ученым-инженером, дипломатом, общественным деятелем и популяризатором творчества своего деда, Ивана Франко. Кроме этого, он был председателем правления Международного фонда Ивана Франко.

В 1993–1996 годах по приглашению Министерства иностранных дел Украины находился на дипломатической службе, был советником по науке в посольстве Украины в Великобритании.

Благодаря ходатайству Роланда Франко в 1996 году Украина бесплатно получила от министерства иностранных дел Великобритании научно-исследовательскую станцию “Фарадей” (ныне – “Академик Вернадский”) в Антарктике. После этого, когда первая экспедиция Украинской команды прибыла на станцию, они окрестили Ролана Франко “крестным отцом украинской антарктической станции”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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