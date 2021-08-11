“Сотрудники КГБ ничего не делали с нами в самолете”. Гостелеканал Беларуси показал интервью с девушкой Протасевича

Сапега появилась в эфире проекта “Это другое”, которое ведет Ксения Лебедева. Девушка рассказала, как Протасевич передал ей технику перед посадкой самолета “для обеспечения минимальной безопасности”.

“Никто не подумал о том, что задержат меня. он пытался дать мне технику, фотоаппарат и так далее. Но не получилось”, – сообщила она.

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Из разговоров с Протасевичем был сделан вывод, что к посадке самолета Ryanair в Минске причастен его рабочий коллектив, отметила Сапега.

“Такой вариант не стоит исключать. Никакие сотрудники КГБ в самолете ничего не делали с нами, их не было”, – рассказала девушка.

Сапега сказала, что старалась не углубляться в эту ситуацию.

“И я до сих пор нахожусь в этой ситуации. И наверное после того, как история со мной закончится, мне понадобится еще какое-то время, чтобы осознать и сделать какое-то здравое и трезвое заключение, дать какую-то оценку. Сейчас я не делаю никаких оценок. О планах на будущее говорить еще рановато. Но на данный момент я ощущаю себя гораздо лучше, чем в первые дни все же. Настроение нормальное и готова идти дальше”, – заключила она.

Контекст:

Белорусские спецслужбы задержали Протасевича и Сапегу 23 мая, когда те летели из Афин в Вильнюс. Борт совершил аварийную посадку в Минске в связи с сообщением о якобы взрывоопасном устройстве на борту. Сапега и Протасевич были арестованы, их признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

3 июня на провластном канале ОНТ появилось полуторачасовое “интервью” Протасевича. В нем журналист, в частности, сказал, что признал вину по уголовному делу об организации массовых беспорядков, заявил, что не хочет больше “лезть в политику”, а также прокомментировал слухи о якобы участии в батальоне “Азов”. При этом на его руках были видны следы травм.

14 июня Протасевич появился на пресс-конференции, организованной МИД Беларуси. Он несколько раз повторил, что никто его не бил, он чувствует себя хорошо, и сказал, что считает “настоящими заложниками ситуации” своих родителей и Сапегу.

25 июня Следком Беларуси сообщил, что Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение со следствием. Исходя из этого, “следствие сочло возможным” изменить им меру пресечения на домашний арест.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Протасевичу вменяют три статьи Уголовного кодекса Беларуси: разжигание социальной вражды и розни, организация массовых беспорядков, организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Сапегу обвиняют в участии в массовых беспорядках и разжигании социальной вражды и розни.

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