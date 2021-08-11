 

“Хорошо, сношаться не начали”, “Больше похоже на порно”. Рудковская на вечеринке устроила “грязные танцы”

11.08.2021, 10:18, Новости дня
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Во время танца Рудковская в коротком платье сидела у мужа на руках – она обхватила его руками за шею, а ноги развела в стороны. Фигурист сперва кружился с женой, а затем, прогнув ее в спине, принялся целоваться.

“Неожиданный танец получился с мужем под вокал нашего друга, [российского певца] Николая Баскова на празднике у друзей. Удивительно, что мы вместе почти 15 лет, а зажигать еще не разучились. Оставлю я это видео здесь. Мне кажется, оно очень атмосферное и настоящее, хотя выглядит странновато, потому что танец был спонтанным, ну все равно клевым”, – подписала ролик Рудковская.

“Зачем это снимать? Такие телодвижения – интимное дело”, – отреагировали пользователи сети.

“Это разве танец? Больше похоже на сцену из порно”, – написали в комментариях подписчики.

“Пошло. Хорошо, хоть сношаться не начали”, – прокомментировали видео фолловеры.

“Грязные танцы”, – высказались поклонники Рудковской

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Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

Контекст:

Рудковская является продюсером российского артиста Димы Билана. Она замужем. Вместе с фигуристом Евгением Плющенко воспитывает двух сыновей: Александра (2013) и Арсения, который появился в семье в сентябре 2020 года. Супруги поженились в 2009 году.

От предыдущего брака с российским миллиардером Виктором Батуриным у Рудковской есть два сына – Андрей (2001) и Николай (2002). Андрей – приемный сын Рудковской.

У Плющенко также есть сын Егор (2006) от первой жены Марии Ермак. Супруги развелись в феврале 2008 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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