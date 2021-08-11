 

СМИ назвали имя нового возможного главы полиции Киева

11.08.2021, 10:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По данным источников, решение о назначении и. о. главы столичной полиции будет принято сегодня, 11 августа.

ZN.UA отмечает, что значительную роль в решении о назначении Выговского сыграл заместитель главы Офиса президента Олег Татаров.

Выговскому 41 год. Службу в органах внутренних дел начал в 1999 году с должности следователя Очаковского райотдела милиции. В 2003 году окончил Национальный университет внутренних дел Украины.

С 2015 по 2016 год возглавлял Очаковский отдел полиции в Николаевской области. С 2016 занимал должность замначальника Главного управления – начальника следственного управления Нацполиции в Николаевской области. 14 февраля 2020 года назначен на должность начальника полиции Полтавской области.

Контекст:

11 августа Андрей Крищенко сообщил, что подал в отставку с должности главы полиции Киева и его заявление уже одобрили. Причину отставки он не назвал, но сайт “Сегодня” писал, что причина ухода – пенсия. 

Крищенко занимал должность замглавы Нацполиции – начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве с 15 декабря 2015 года.

Увольнение Крищенко последовало за уходом с должности главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова, а также увольнением нескольких его заместителей, в том числе Антона Геращенко и Сергея Ярового.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.12 / Московская биржа открылась ростом

09.01 / Еще три префектуры Японии попросили правительство ввести режим ЧС из-за COVID

21.03 / В офисе Зеленского Порошенко назвали организатором акции с беспорядками в Киеве

26.09 / Работники Минского тракторного завода выступили за выборы настоящего президента Беларуси

29.04 / Украинская делегация в ПАСЕ назвала “опасными” последствия решения о лишении Гончаренко права голоса

13.08 / Раскрыты похищающие данные по всему миру русскоязычные хакеры

01.09 / Лукашенко о приходе к власти оппозиции: Ситуация на Украине покажется цветочками

28.06 / “Малиновые губы”. Алина Гросу выпустила клип для взрослых. Видео

20.04 / “Давайте будем настоящими”. Lizzo снялась голой и показала, как ее тело выглядит без обработки

30.01 / Демограф Либанова описала, что такое бедный человек в Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика