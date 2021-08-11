СМИ назвали имя нового возможного главы полиции Киева

По данным источников, решение о назначении и. о. главы столичной полиции будет принято сегодня, 11 августа.

ZN.UA отмечает, что значительную роль в решении о назначении Выговского сыграл заместитель главы Офиса президента Олег Татаров.

Выговскому 41 год. Службу в органах внутренних дел начал в 1999 году с должности следователя Очаковского райотдела милиции. В 2003 году окончил Национальный университет внутренних дел Украины.

С 2015 по 2016 год возглавлял Очаковский отдел полиции в Николаевской области. С 2016 занимал должность замначальника Главного управления – начальника следственного управления Нацполиции в Николаевской области. 14 февраля 2020 года назначен на должность начальника полиции Полтавской области.

Контекст:

11 августа Андрей Крищенко сообщил, что подал в отставку с должности главы полиции Киева и его заявление уже одобрили. Причину отставки он не назвал, но сайт “Сегодня” писал, что причина ухода – пенсия.

Крищенко занимал должность замглавы Нацполиции – начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве с 15 декабря 2015 года.

Увольнение Крищенко последовало за уходом с должности главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова, а также увольнением нескольких его заместителей, в том числе Антона Геращенко и Сергея Ярового.

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