Назван лучший способ приготовления мяса

Ученые после проведения исследования назвали лучший способ приготовления мяса. Они проанализировали различные методы и их влияние на организм человека.

По имеющимся данным, лучше всего мясо готовить в режиме су-вид или вакууме. Данный способ предполагает использование водяной бани с устанавливаемой температурой. При этом сам продукт находится в специальном пакете. Как считают авторы исследования, этот метод приготовления мяса вызывает в мышечных белках позитивные изменения. К тому же улучшается показатель усвояемости продукта ЖКТ.

Тушение и жарка признаны наиболее вредными методами тепловой обработки мяса. В результате них в повышенном количестве производится кислота GI. К тому же стремительно растет число соединений, которые способны провоцировать газы. В ЖКТ снижается восприимчивость белков в ходе процесса пищеварения.

Источник: ufacitynews.ru