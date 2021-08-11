 

Опубликовано фото Надежды Кадышевой без парика

11.08.2021, 10:14, Разное
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На просторах Сети появилась архивная фотография певицы Надежды Кадышевой, где она предстала без парика. Сын исхудавшей артистки пояснил о ее состоянии здоровья.
Часто стали распространяться слухи о том, что Надежде Кадышевой приходится отменять запланированные концерты. Сын исполнительницы решил рассказать все правду о здоровье матери.

Сын артистки заявил, что с ее здоровьем все в порядке. Оперативные вмешательства проводились очень давно. В официальном аккаунте Надежды Кадышевой нет никаких намеков о проблемах. Там публикуются снимки с концертов, фотографии с друзьями. Также присутствует честная публикация из гримерки.

На обнародованном фото Кадышева готовилась к очередному выступлению. Исполнительница предстала на фотографии без парика. Именно он давно стал ее визитной карточкой.

Надежда Кадышева пыталась всегда сохранять оптимистичный настрой. В жизни ей пришлось пережить немало потрясений и трагедий. Она перенесла две серьезные операции, у нее даже подозревали рак груди. Три года назад у Кадышевой случился сердечный приступ.

Источник: www.kp.ru



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