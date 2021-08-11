 

Клиенты Wildberries жалуются на погрызенные покупки

11.08.2021, 9:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В течение всего лишь пары дней в Wildberries пришло несколько жалоб на изгрызенный товар. Во всех случаях речь идет об обуви с маркетплейса.

Покупатели пишут гневные отзывы с фотографиями приобретенной в Wildberries обуви и в одном случае – даже мёртвого грызуна в коробке. Продавцы предполагают что-то нечистое на складах Wildberries и требуют удаления отзывов, так как они высылали обувь в товарном виде.

Вопрос, как грызуны могут проникать в обувные коробки, пока без ответа. Возможно, дело и не в складах, а в машинах, в которых перевозят товар или же гуглить москва дератизация надо пунктам выдачи. В конце концов, это может быть и особо грязный пример конкурентной войны, предполагают журналисты.

vc.ru

Ненадежный источник: РИА Fognews



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.07 / Собянин: За последние сутки прививку от COVID-19 получили более 105 тысяч человек

08.01 / Ученые: С долгосрочным прогнозом погоды могут справиться только квантовые компьютеры

04.08 / Личное: Он был самым популярным мужчиной на работе

14.08 / Новое качество жизни: в чем преимущества московской программы реновации

11.06 / Лиам Хемсворт и Габриэлла Брукс впервые вышли в свет как пара

22.03 / Юлия Михалкова рассказала о разнице и компромиссах в мужском и женском КВНе

10.07 / Пугающее бесследное исчезновение на пикнике 4-летней девочки Нейлин Маршалл

20.07 / Мнение: Наше тоталитарное прошлое

23.09 / На карте Google уфолог увидел человекоподобного робота на базе «Зоны 51»

26.02 / Коронавирус выживает на ткани из полиэстера до трех суток

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика