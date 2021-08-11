Клиенты Wildberries жалуются на погрызенные покупки

В течение всего лишь пары дней в Wildberries пришло несколько жалоб на изгрызенный товар. Во всех случаях речь идет об обуви с маркетплейса.

Покупатели пишут гневные отзывы с фотографиями приобретенной в Wildberries обуви и в одном случае – даже мёртвого грызуна в коробке. Продавцы предполагают что-то нечистое на складах Wildberries и требуют удаления отзывов, так как они высылали обувь в товарном виде.

Вопрос, как грызуны могут проникать в обувные коробки, пока без ответа. Возможно, дело и не в складах, а в машинах, в которых перевозят товар или же гуглить москва дератизация надо пунктам выдачи. В конце концов, это может быть и особо грязный пример конкурентной войны, предполагают журналисты.

vc.ru

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