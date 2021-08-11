 

В Японии изобрели новый спорт: метание серверов

11.08.2021, 9:55, Разное
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В этом году японские инженеры начали метать высокотехнологичные железяки стоимостью в $5 тысяч (когда новые) ради чистого удовольствия от этого занятия.

Традиционный шотландский спорт, метание палки, уходит корнями в Средние века, но сейчас 21-й век и люди, похоже, хотят метать более хай-тековые вещи. К примеру, распечатанных на 3D-принтере Злобных птичек, изваянный из новейшего вещества Biscoff Spread бюст Дженнифер Лоуренс или выделенный сервер США.

Именно последнее развлечение сделала реальной японская компания Спидлинк. Она устроила в Токио «Инженерные Олимпийские игры», цель которых – «оживить инженерную индустрию» благодаря предоставлению ее работникам возможности участвовать в спортивных событиях, так или иначе связанных с высокими технологиями.

«Метание серверов» – одно из таких событий. Его участники мечут примерно так, как это делают толкатели ядра, девайсы весом в 20-30 кг и ценой по $5 тысяч каждый. Затем измеряют дистанцию, которую преодолел летающий сервер. Впрочем, японская компания Netorabo поспешила уточнить, что мечут только уже вышедшие из строя серверы. Потому это не какое-то злодейское упражнение тех, кто уже совсем зажрался и зарвался, в метании новых серверов, а просто такой инженерный спорт.

Судя по видео с Инженерных олимпийских игр, серверы дают самим участникам и зрителям больше удовольствия от метания, чем более традиционные снаряды типа молотов, ядер, копий и дисков. Возможно, уже пора писать петиции о включении нового вида спорта в Олимпийские игры?

Ненадежный источник: РИА Fognews



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