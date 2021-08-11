Странные многоугольники обнаружили исследователи на поверхности Марса

На снимках марсианской поверхности исследователи обнаружили необычные многоугольники, сообщает сетевое издание Inverse.

Для ученых данные структуры представляют немалый интерес, так как, по их мнению, в этих местах может присутствовать лед или же когда-то могла находиться вода.

Камера HiRISE на Марсианском исследовательском орбитальном аппарате (Mars Reconnaissance Orbiter) зафиксировала крупные полигональные хребты, образованные древними озерами, которые, возможно, впоследствии испарились. В некоторых местах песчаные дюны напоминают по форме пчелиные соты.

Команда HiRISE на своем сайте сообщила, что столь необычные структуры обычно образуются пересекающимися гребнями песчаных дюн. Если бы данные структуры размылись, то ученые не смогли бы понять, что они сформировались в виде дюн. Они решили бы, что это следы древнего озера, которое давно испарилось.

По словам ученых, дюнное поле на снимке составляет не более одного километра в поперечнике. Обычно подобные дюны образуются на дне кратеров, где также по версии исследователей могли когда-то находиться древние озера.

Планетологи понимают, что на Марсе существуют иные условия, которые приводят к формированию дюн, и они значительно отличаются от земных. Исследователи планируют дальше изучать поверхность Красной планеты, и может оказаться, что эти полигональные структуры имеют иные причины образования.

А где же вода на Марсе?

Некоторые ученые полагают, что примерно 3,5 миллиарда лет назад на Марсе была более плотная атмосфера, а по его поверхности текла жидкая вода, которая образовывала речные каналы. Исследователи считают, что вода в каком-то количестве все еще находится на Марсе и неизменно продолжает испаряться.

В 2019 году ученые из США зафиксировали на Марсе необычные сияния в ультрафиолетовом диапазоне, которые показали, как огромное количество воды испаряется из атмосферы Красной планеты.

Получается, что вода на планете есть, но в каком она состоянии и где находится?

Ученые до сих пор пытаются разобраться, в каком состоянии на поверхности Красной планеты находится вода. Разработанная два года назад американскими астрофизиками модель показала, что вода может существовать на Марсе исключительно в виде крепкого рассола. Причем, это состояние воды длится всего несколько часов в году.