 

Соловьев отреагировал на слова посла Азербайджана о «русских свиньях»

11.08.2021, 9:46, Новости дня
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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал ситуацию вокруг высказывания бывшего посла Азербайджана в Белоруссии, доктора наук, профессора Исфандияра Вагабзаде, назвавшего россиян «воняющими свиньями».

«Этот житель отдает себе отчет, какой уровень скандала будет? Интересно услышать мнение официальных лиц Азербайджана. На статью он себе точно наговорил. Какой-то провокатор, а не дипломат и доктор наук.  У себя дома этот человек уважения не заслужил. И пытается всеми силами напомнить о себе», – написал Соловьев в Telegram.

Ранее Вагабзаде на видео резко ответил российскому политику, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, обозвав его и «его нацию» вонючими свиньями, передает Ura.ru.

«Каждый день мы отправляем вам икру, рыбу, деньги, сами умираем с голоду (…) Я работал для вас в Иране, знаю, чем занимаются русские свиньи. Они ерундой занимаются, они воняют. Уже ваша вонь распространяется на весь мир. Дышать невозможно», – добавил он.



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