Из куполообразного объекта появились «сферы с шипами» и похитили шотландца

Было выдвинуто множество теорий, касающихся того, что на самом деле произошло с мистером Тейлором – со всем, от инцидента с шаровой молнией до того, что он просто наелся ядовитых ягод и у него были галлюцинации.

42 года назад шотландец Роберт Тейлор заявил, что его похитили пришельцы во время прогулки по лесу, что вызвало реальное полицейское расследование.

Многие жители Великобритании до сих пор считают этот случай одним из самых правдоподобных заявлений об НЛО.

Случай с Тейлором также до сих пор является единственным уфологическим инцидентом на территории соединенного королевства, который был расследован полицией.

Правда из улик у Тейлора были в основном лишь разорванные брюки, однако в полиции со всей серьезностью изучили характер разрывов на его брюках и затем пришли к выводу, что не могут толком понять, что могло оставить такие повреждения.

Роберт Тейлор работал лесничим в лесу неподалеку от шотландского города Ливингстон. 9 ноября 1979 года он совершал свой обычный вечерний обход, когда вышел на поляну и увидел в ее центре странный дискообразный объект с высоким куполом.

Высотой объект был где-то 30 футов (9 метров). Тейлор подошел было ближе к нему, чтобы получше рассмотреть, но не успел этого сделать, так как из объекта вдруг появились две сферы, утканные "шипами". Они окружили Тейлора, зацепили его одежду "шипами" и потянули, а потом он резко потерял сознание.

Тейлор пришел в себя на той же поляне и когда взглянул на часы, то понял, что пролежал тут около 20 минут. Он был очень сильно взволнован и его одежда выглядела порванной и растрепанной.

Роберт Тейлор, скончавшийся в 2007 году, был уважаемым героем войны и был хорошо известен в своем районе как трезвенник и очень верующий человек. Когда он рассказал соседям о том, что с ним произошло, те сразу же поверили ему, так как никто не сомневался в его искренности.

В последующие годы Тейлор постоянно утверждал, что все было именно так как он рассказывал и он никогда не позволял усомниться в его словах до самой своей смерти.

По словам Тейлора, он не помнил ничего о том, что с ним произошло после того, как шипастые сферы окружили его, кроме сильного запаха гари. А когда он очнулся, то заметил в центре поляны необычный узор, вдавленный глубоко в землю.

Когда он заявил о случившемся в полицию, его тоже приняли с полной серьезностью и на поляну тут же была прислана группа во главе со следователем Дет Кон Ян Варком.

Как сообщается, он сказал Би-би-си, что тоже видел странные следы на земле – около 32 ямок, все 3,5 дюйма в диаметре, подобных тем, которые могли быть оставлены гусеницами бульдозера.

"После осмотра всех машин, которые у них были, мы не нашли ничего подходящего", – заявил он.

Далее следователь нанес висит в лесничество, чтобы проверить, нет ли там техники, которая могла бы оставить такие следы и тоже не нашел ничего соответствующего.

"Эти отметины были совсем свежими и они появились там (на поляне) словно из ниоткуда. Как будто с неба приземлился вертолет или что-то в этом роде", – говорил Дет Кон Варк.

В полицейском отчете того года говорилось, что следы на земле указывают на то, что "там стоял объект весом в несколько тонн, но ничто не свидетельствовало о том, что его сюда откуда-то пригнали или отбуксировали".

"У этих отметин не было никакого рационального объяснения", – писал офицер Уильям Дуглас.

Разорванные брюки Тейлора также отправили на судебно-медицинскую экспертизу, но это было до того, как анализ ДНК был внедрен в криминалистику, поэтому анализ был сосредоточен лишь на том, каким образом был нанесен ущерб.

Судебно-медицинская экспертиза сообщила, что брюки, судя по всему, были повреждены чем-то, зацепившим их и далее потянувшим резко вверх, что соответствовало истории Тейлора.

Было выдвинуто множество теорий, касающихся того, что на самом деле произошло с мистером Тейлором – со всем, от инцидента с шаровой молнией до того, что он просто наелся ядовитых ягод и у него были галлюцинации.

Некоторые люди предполагали, что у Тейлора мог произойти эпилептический припадок, но в то время не было никаких доказательств, подтверждающих это.

Детектив Кон Варк сказал, что он еще может поверить в теорию о припадке, но он уверен в том, что припадок точно не мог оставить те следы на земле, что он видел.