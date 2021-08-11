Жириновский закончил встречу с избирателями лозунгом “За Единую Россию!”
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, заканчивая встречу с избирателями в Магнитогорске, выкрикнул “За Единую Россию!”. Инцидент вызвал немалое удивление местных сторонников, однако политик не посчитал это чем-то экстраординарным.
После 25-минутной встречи Жириновский покинул местный ДК, где проходило мероприятие. Уже вне сцены догнали несколько активистов и спросили, имел ли он в виду “За ЛДПР”.
“И за ЛДПР тоже. Тоже хорошая партия. Главное, не за коммунистов”, – ответил он.
Официальных комментариев со стороны пресс-службы партии по инциденту пока не последовало.
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