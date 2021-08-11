 

Жириновский закончил встречу с избирателями лозунгом “За Единую Россию!”

11.08.2021, 9:31, Разное
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, заканчивая встречу с избирателями в Магнитогорске, выкрикнул “За Единую Россию!”. Инцидент вызвал немалое удивление местных сторонников, однако политик не посчитал это чем-то экстраординарным.

После 25-минутной встречи Жириновский покинул местный ДК, где проходило мероприятие. Уже вне сцены догнали несколько активистов и спросили, имел ли он в виду “За ЛДПР”.

“И за ЛДПР тоже. Тоже хорошая партия. Главное, не за коммунистов”, – ответил он.

Официальных комментариев со стороны пресс-службы партии по инциденту пока не последовало.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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