Жириновский закончил встречу с избирателями лозунгом “За Единую Россию!”

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, заканчивая встречу с избирателями в Магнитогорске, выкрикнул “За Единую Россию!”. Инцидент вызвал немалое удивление местных сторонников, однако политик не посчитал это чем-то экстраординарным.

После 25-минутной встречи Жириновский покинул местный ДК, где проходило мероприятие. Уже вне сцены догнали несколько активистов и спросили, имел ли он в виду “За ЛДПР”.

“И за ЛДПР тоже. Тоже хорошая партия. Главное, не за коммунистов”, – ответил он.

Официальных комментариев со стороны пресс-службы партии по инциденту пока не последовало.

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