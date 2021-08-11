В Рыбинске открывают дополнительный выездной пункт вакцинации

11.08.2021, 9:33, Новости

Теги: Здоровье, Здравоохранение

Специальный автобус можно будет найти напротив центрального входа в ТРЦ «Виконда».

11, 12 и 13 августа пункт будет работать с 11 до 18 часов. Далее – по степени востребованности. Кроме того, на Геопортале Ярославской области (https://gis76.ru/map) можно познакомиться с данными о пунктах вакцинации, а также возможностью записи на вакцинацию на территории Рыбинска. Доступные для записи пункты вакцинации от COVID-19 отмечены на карте зеленым значком, недоступные – красным.

Массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции в Рыбинске продолжается. Оба компонента прививки получили 39 756 горожан.

Те, кто прошли полный курс вакцинации в феврале и марте могут ревакцинироваться. В Рыбинск поступила однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». Записаться на прививку можно на портале Госуслуг или в поликлиниках: лично или по телефону.

Также привиться «Спутником Лайт» могут люди, переболевшие коронавирусом в предыдущие шесть месяцев до прививки. Более подробно о вакцине «Спутник Лайт» при обращении в лечебное учреждение расскажут специалисты.

Без записи сделать прививку впервые и ревакцинацию можно в выездных пунктах вакцинации. В Общественно-культурном центре, по адресу улица Чкалова, 89, с 6 июля организовали третий выездной прививочный пункт. Он находится в фойе на первом этаже и работает с понедельника по пятницу с 12:00 до 19:00.

Продолжает работать прививочный пункт на 2 этаже ТЦ «Сенная площадь» (ул. Герцена, 62) ежедневно, в том числе в субботу с 15:00 до 18:00 и в воскресенье с 13:00 до 18:00.

Прививочный пункт в МФЦ (пр. Батова,1) работает по будням ежедневно с 13:00-18:00, кроме выходных и праздничных дней.

Пресс-служба администрации города Рыбинска