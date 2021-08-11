Лесные пожары в Алжире. Число погибших превысило 40 человек

Министр считает, что причиной одновременного возникновения около 50 пожаров в нескольких населенных пунктах стал поджог. Минобороны Алжира заявило, что еще больше солдат получили тяжелые ожоги.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун подтвердил в Twitter информацию о смерти 25 военных.

“Им удалось спасти более ста граждан от пожаров в горах Беджая и Тизи-Узу. Мои соболезнования всем семьям мучеников”, – отметил он.

* * * * * * 25 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * .

* * * * * * * * * * * .

* * * * * * * * * .

— * * – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) August 10, 2021

Правительство Алжира провело предварительные переговоры с иностранными партнерами об аренде самолетов и помощи в ускорении тушения пожаров, отметило Reuters.

Контекст:

Десятки лесных пожаров вспыхнули в понедельник, 9 августа в алжирском регионе Кабилия и других местах, написало Asociated Press. Огонь уничтожил оливковые деревья, крупный рогатый скот и кур, которые обеспечивают средства к существованию семьям в этом районе.

В этот же день лесные пожары вспыхнули в алжирском штате Тизи-Узу, тогда четыре человека погибли и трое получили ранения.

Лесные пожары бушуют также в Турции и Греции. Власти Италии предупредили о риске возникновения пожаров на неделе из-за сильной жары.

—