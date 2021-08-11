Ани Лорак крупным планом показала сильно накрашенное лицо с приоткрытым ртом
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Исполнительница крупным планом показала лицо с ярким макияжем. Она выбрала темно-красную помаду и жирные стрелки. Образ дополнила распущенными волосами, завитыми в локоны.
Певица позировала в черном халате.
Фото: ani_lorak / Instagram
Контекст:
Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.
В дискографии Ани Лорак 12 студийных альбомов.
С 2014 года певица живет и работает в России.
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