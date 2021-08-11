 

Ани Лорак крупным планом показала сильно накрашенное лицо с приоткрытым ртом

11.08.2021, 9:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Исполнительница крупным планом показала лицо с ярким макияжем. Она выбрала темно-красную помаду и жирные стрелки. Образ дополнила распущенными волосами, завитыми в локоны.

Певица позировала в черном халате.

Фото: ani_lorak / Instagram
Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.

В дискографии Ани Лорак 12 студийных альбомов.

С 2014 года певица живет и работает в России.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.08 / МИД предупредил россиян о возможности захвата за границей спецслужбами США

13.07 / Зеленский: Ни одна национальность в Украине не должна чувствовать себя меньшинством

18.01 / “Наивысшей степени беззаконие. Дед в бункере настолько боится” – Навальный прокомментировал начало заседания суда в отделе полиции

10.10 / Новый спикер киргизского парламента продержался на посту три дня

29.07 / В РФ создали быструю мобильную зарядку для электромобилей

09.02 / Инфляция в январе выросла до 1,3% – Госстат Украины

22.03 / В МИД заявили о провале в отношениях РФ и ЕС

30.11 / Турция направила военных разминировать Карабах

09.09 / Создан метод выпуска сплава для имплантов, который схож с человеческой костью

11.11 / Зеленский о заражении коронавирусом – я знал, что мимо не пройдёт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика