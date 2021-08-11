 

Названы ускоряющие метаболизм продукты

11.08.2021, 9:20, Разное
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Медики назвали продукты, употребление которых ускоряет метаболизм. В процессе него происходит переработка пищи в энергию.
Когда обмен веществ замедлен, вес человека увеличивается. К тому же наблюдается сухость кожи, усталость. Ряд факторов воздействует на скорость метаболизма. Среди них медики выделяют возраст, генетику, рацион питания.

Чтобы ускорить обмен веществ, исследователи предлагают начать регулярно есть определенные продукты. Речь идет о яйцах, поскольку они содержат огромное количество белка. К тому же необходимо употреблять орехи и семена, поскольку за счет них стабилизируется уровень сахара в крови и снижается аппетит. Важно обратить внимание на острые и пряные продукты: горчицу, хрен, черный перец имбирь.

Ученые не забыли об авокадо. Оно позволяет человеку долгое время чувствовать сытость, к тому же снижается вероятность развития метаболического синдрома. Важным является поддержание водного баланса в организме. Потребляемая жидкость помогает переваривать пищу и сдерживать голод.

Источник: ufatime.ru



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