Ученые назвали самый частый признак диабета

Ученые после проведения очередного исследования назвали самый частый признак сахарного диабета второго типа. Нередко симптомы данной патологии можно спутать с иными болезнями. Появление только одного признака должно заставить человек посетить терапевта.

Главным симптомом сахарного диабета является частое мочеиспускание. В особенности необходимо обратить внимание на желание сходить в туалет в ночное время. Большинство людей “мочатся” 4-7 раза в день. Если человек постоянно просыпается ночью из-за желания сходить в туалет, то необходимо посетить врача и рассказать ему об этом.

Данный симптом говорит о повышенной нагрузке на почки. Этот орган пытается вывести излишки сахара из организма. Если наблюдается такая ситуация, необходимо постараться много не пить жидкости после семи часов вечера. После пяти часов вечера важно ограничить напитки с кофеином. Частые пробуждения ночью свидетельствуют о том, что в организме протекают неблагоприятные процессы.

Повышенное мочеиспускание может свидетельствовать о различных состояниях. Не исключены проблемы с простатой, цистит. К более частым позывам сходить в туалет может приводить прием ряда лекарственных препаратов.

Источник: www.medikforum.ru